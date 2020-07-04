Италия

Итальянский клуб якобы заинтересован в российском полузащитнике.

Милан может предпринять попытку обменять защитника Диего Лаксальта на хавбека Локомотива Алексея Миранчука, сообщает испанский портал Transfer20.

Оба футболиста оцениваются в 15 млн евро, поэтому это может быть прямой обмен, без каких-либо доплат.

Контракт 24-летнего Миранчука с Локомотивом рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он забил 13 голов и сделал пять ассистов в 27 матчах за "железнодорожников".

Также Милану приписывают интерес к защитнику Фиорентины Николе Миленковичу.