Италия

"Старая синьора" семимильными шагами приближается к очередному чемпионству.

Завершился поединок 30-го тура итальянской Серии А, в котором Ювентус встретился с Торино в рамках туринского дерби.

Подопечные Маурицио Сарри по ходу матча четырежды поразили ворота соперника, тогда как "быки" отличились только единственным взятием ворот с пенальти в исполнении Андреа Белотти.

Таким образом, Ювентус продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства Италии, набрав 75 в 30 турах. Торино, в свою очередь, располагается на 15-й строчке с 31 набранным пунктом.

Ювентус — Торино 4:1

Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) — Белотти, 45+6 (пен.).

Ювентус: Буффон — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило — Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) — Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.

Торино: Сиригу — де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) — Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер — Белотти.

Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала — Иццо, Айна.