Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Ювентус — Торино, Getty Images
04 июля 2020, 21:35
В поединке 30-го тура украинской Премьер-лиги Ювентус сошелся в противостоянии с Торино в рамках туринского дерби.
"Старая синьора" без особых проблем обыграла соперника со счетом 4:1, продолжив свой путь к завоеванию очередного чемпионства.
Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Торино:
Ювентус — Торино 4:1
Голы: Дибала, 3, Куадрадо, 29, Роналду, 61, Джиджи, 87 (АГ) — Белотти, 45+6 (пен.).
Ювентус: Буффон — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило — Бентанкур, Рабио, Пьянич (Матюиди, 49) — Бернардески (Дуглас Коста, 55), Дибала (Игуаин, 80), Роналду.
Торино: Сиригу — де Сильвестри (Эдера, 80), Иццо, Айна (Ансальди, 84), Бремер (Джиджи, 84), Айна (Ансальди, 84) — Верди (Миллико, 68), Лукич, Мейте, Беренгер — Белотти.
Предупреждения: Бонуччи, Пьянич, де Лигт, Дибала — Иццо, Айна.