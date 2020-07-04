Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 30 тура Серии А между римским Лацио и Миланом.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли решил выпустил в стартовом составе своей команды на матч против Лацио Златана Ибрагимовича. Таким образом, в запасе остался лучший бомбардир команды в текущем году Анте Ребич. Также отметим попадание в "старт" Алексиса Салемакерса, который заменит повредившегося Самуэля Кастильехо.

Ввиду дисквалификации Чиро Иммибиле и Фелипе Кайседо впереди у "орлов" с первых минут сыграют Луис Альберто и Хоакин Корреа.

Лацио: Стракоша — Габаррон, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Пароло, Хони — Луис Альберто, Корреа

Запасные: Прото, Гуэррьери, Вавро, Дж. Андерсон, Лукаку, Армини, Катальди, Адеканье, Силва, Фальбо, А. Андерсон, Баштуш

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Чалханоглу, Бонавентура — Ибрагимович

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Калабрия, Ребич, Лаксальт, Пакета, Леау, Билья, Мальдини, Брешианини, Крунич, Габбья

Матч Лацио — Милан начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.