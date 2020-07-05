Италия

Стало известно, почему защитник решил сменить прописку.

Алехандро Камано, агент защитника Интера Ашрафа Хакими, объяснил, по какой причине состоялся этот трансфер.

"Зинедин Зидан является причиной перехода Хакими в Интер. Он должен объяснить, почему он никогда не звонил игроку. Я не думаю, что возвращение в Реал было бы уместным, учитывая присутствие такого игрока, как Карвахаль, но я уверен, что будущее Хакими будет светлым после этого шага вперед".

"Конте был в постоянном контакте с Хакими, говорил с ним о проекте в клубе, поэтому мы решили перейти в Интер", — сказал агент Al Mountakhab.

Ранее сообащалось, что Интер также наблюдает за двумя защитниками Челси.