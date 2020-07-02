Италия

"Нерадзурри" продолжают искать усиление в АПЛ.

Интер рассматривает вариант с приобретением в будущее трансферное окно двух футболистов Челси — Маркоса Алонсо и Эмерсона Палмьери, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, лондонцы готовы отпустить игроков за определенную сумму, так как намерены приобрести других исполнителей.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Интер укрепит свои ряды с помощью защитника Ашрафа Хакими, который вскоре пройдет медобследование в Милане.

Также утверждалось, что побороться с "нерадзурри" за Эмерсона может Ювентус, который готов заплатить 30 миллионов евро.