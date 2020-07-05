Италия

Футболисты "старой синьоры" готовы выйти на поле.

Защитники Ювентуса Джорджо Кьеллини и Алекс Сандро восстановились после травм и приступили к тренировкам в общей группе, сообщает портал Football Italia.

Игроки туринского клуба восстановились после мышечных повреждений и вместе с партнерами по команде готовились ко встрече с Миланом в 31-м туре Серии А.

В лазарете "старой синьоры" продолжают находиться Мерих Демирал, Маттиа Де Шильо и Сами Хедира.

В текущем сезоне Кьеллини провел 3 поединка в футболке "бьянконери", отличившись одним голом, тогда как Сандро отыграл 33 матча и совершил 4 ассиста.

Матч Милан – Ювентус состоится во вторник 7 июня, и начнется в 22:45.