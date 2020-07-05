Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 30-го тура итальянской Серии А Интер принимал на своем поле Болонью и потерпел сенсационное поражение со счетом 1:2.

На 62-й минуте Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти, тогда как игрокам Болоньи удалось забить два гола практически в концовке встречи.

Смотрите видео голов и обзор матча Интер — Болонья:

Интер — Болонья 1:2

Голы: Лукаку, 22 — Джувара, 74, Барроу, 80

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, Бастони, Де Фрай, Кандрева, Брозович (Валеро 88), Гальярдини (Весино 88), Янг (Бираги 85), Эриксен (Санчес 75), Лаутаро Мартинес (Эспозито 85), Лукаку.

Болонья: Скорупски, Томиясу (Бани 65), Данило, Денсвил, Дайкс, Сориано, Домингес (Балдурссон 88), Схутен, Орсолини (Паласио 65), Барроу (Сванберг 85), Сансоне (Джувара 65).

Предупреждения: Бастони, Д'Амброзио — Данило, Паласио, Джувара.

Удаления: Бастони, 77 — Сориано, 56