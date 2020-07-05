Италия

Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли минимальную победу в большинстве.

Завершился поединок 30-го тура итальянской Серии А, в котором Кальяри принимал на своем поле Аталанту.

В стартовом составе бергамасков вышел полузащитник Руслан Малиновский, который заработал для своей команды пенальти в первом тайме, а защитник Кальяри Карбони впоследствии получил красную карточку за этот фол.

Исполнять одиннадцатиметровый вызвался Луис Муриэль, который отправил мяч в сетку ворот хозяев и принес Аталанте минимальную победу со счетом 0:1.

Кальяри — Аталанта 0:1

Гол: ... — Муриэль, 27 (пен.)

Кальяри: Краньо — Пизакане (Клаван, 75), Карбони, Валукевич — Ионицэ (Фараго, 67), Рог, Нандес, Наингголан (Бирса, 67), Ликояннис (Маттьелло, 67) — Жоао Педро, Симеоне (Рагатцу, 75).

Аталанта: Спортьелло — Кальдара, Паломино, Шутало (Толои, 83) — Хатебур (Госенс, 74), Де Рон, Тамез, Кастань — Пашалич (Иличич, 60), Муриэль (Сапата, 61), Малиновский (Гомес, 60).

Предупреждения: Карбони, Пизакане, Нандес — Паломино, Хатебур.

На 26-й минуте Карбони (Кальяри) получил красную карточку.