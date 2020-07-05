Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли минимальную победу в большинстве.
Кальяри - Аталанта, Getty Images
05 июля 2020, 22:30
Завершился поединок 30-го тура итальянской Серии А, в котором Кальяри принимал на своем поле Аталанту.
В стартовом составе бергамасков вышел полузащитник Руслан Малиновский, который заработал для своей команды пенальти в первом тайме, а защитник Кальяри Карбони впоследствии получил красную карточку за этот фол.
Исполнять одиннадцатиметровый вызвался Луис Муриэль, который отправил мяч в сетку ворот хозяев и принес Аталанте минимальную победу со счетом 0:1.
Кальяри — Аталанта 0:1
Гол: ... — Муриэль, 27 (пен.)
Кальяри: Краньо — Пизакане (Клаван, 75), Карбони, Валукевич — Ионицэ (Фараго, 67), Рог, Нандес, Наингголан (Бирса, 67), Ликояннис (Маттьелло, 67) — Жоао Педро, Симеоне (Рагатцу, 75).
Аталанта: Спортьелло — Кальдара, Паломино, Шутало (Толои, 83) — Хатебур (Госенс, 74), Де Рон, Тамез, Кастань — Пашалич (Иличич, 60), Муриэль (Сапата, 61), Малиновский (Гомес, 60).
Предупреждения: Карбони, Пизакане, Нандес — Паломино, Хатебур.
На 26-й минуте Карбони (Кальяри) получил красную карточку.