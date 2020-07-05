Италия

Завершился ряд субботних матчей 30-го тура чемпионата Италии.

Брешия сумела разобраться с Вероной, Фиорентина на выезде одолела Парму, Сампдория разгромила СПАЛ, а Удинезе и Дженоа победителя не выявили.

Брешия – Верона 2:0

Голы: Папетти, 50, Доннарумма, 90+6

Брешия: Йоронен, Папетти, Сабелли, Мартелла (Семприни, 68), Матею, Тонали (Вивиани, 81), Дессена, Бьярнасон (Змргал, 83), Шпалек, Торрегросса, Доннарумма

Верона: Сильвестри, Алан Эмперор (Стемпиньски, 72), Ррахмани, Кумбула, Фараони, Велозу, Агеманг-Баду (Лукас Фелиппе, 67), Дзакканьи (Димарко, 67), Лазович, Борини (Верре, 34), Ди Кармине (Паццини, 72)

Предупреждения: Мартелла, Папетти, Ди Кармине, Шпалек.

Парма – Фиорентина 1:2

Голы: Куцка, 50 (с пенальти) – Пульгар, 19, 31 (оба – с пенальти)

Парма: Сепе, Гальоло (Пеццелла, 74), Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Кулусевски (Силигарди, 82), Бругман (Грасси, 74), Карамо (Корнелиус, 46), Куртич, Жервиньо (Спрокати, 86), Куцка

Фиорентина: Терраччано, Далберт (Соттиль, 86), Игор Жулио, Пеццелья, Венути (Лирола, 46), Бенасси (Кастровилли, 45), Пульгар, Рибери (Кьеза, 66), Данкан, Миленкович, Кутроне (Чеккерини, 87)

Предупреждения: Венути, Бругман, Кулусевски, Куцка, Пеццелья, Игор Жулио, Миленкович, Кутроне, Куртич, Соттиль.

Сампдория – СПАЛ 3:0

Голы: Линетти, 11, 45, Габбьядини, 45

Сампдория: Аудеро, Колли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски, Янкто (Депаоли, 69), Линетти (Д'Амико, 89), Бертолаччи (Аскильдсен, 60), Экдаль, Рамирес (Лерис, 69), Габбьядини (ла Гумина, 60)

СПАЛ: Летица, Викари (Петанья, 60), Бонифаци, Чонек, Сала, Эспето, Дабо (Вальдифьори, 46), Миссироли, Мурджа (Тунев, 78), Черри (Кастро, 69), Флоккари (Саламон, 60)

Предупреждения: Бертолаччи, Чонек.

Удинезе – Дженоа 2:2

Голы: Фофана, 44, Лазанья, 73 – Пандев, 81, Пинамонти, 90+7

Удинезе: Муссо, Нюйтинк, Самир, Трост-Эконг, Ларсен (тер Авест, 58), де Пауль, Яяло, Фофана (Уолас, 83), Сема (Зегелар, 68), Несторовски (Окака Чука, 58), Лазанья (Теодорчик, 82)

Дженоа: Перин, Масьелло, Гольданига, Ромеро (Сумаоро, 46), Бираски, Кассата (Дестро, 83), Лерагер, Стураро, Бехрами (Пинамонти, 46), Яго Фальке (Пандев, 59), Санабрия (Фавилли, 77)

Предупреждения: Сема, Ларсен, Гольданига, Стураро, Фофана.