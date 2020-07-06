Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Сампдория — СПАЛ, Getty Images
06 июля 2020, 10:42
В поединке 30-го тура итальянской Серии А Сампдория встретилась со СПАЛом на своем стадионе.
Хозяева ожидаемо добыли уверенную победу, забив в ворота соперника три безответных мяча (3:0).
Смотрите видео голов и обзор матча Сампдория — СПАЛ:
Сампдория – СПАЛ 3:0
Голы: Линетти, 11, 45, Габбьядини, 45
Сампдория: Аудеро, Колли, Ауджелло, Йосида, Берешиньски, Янкто (Депаоли, 69), Линетти (Д'Амико, 89), Бертолаччи (Аскильдсен, 60), Экдаль, Рамирес (Лерис, 69), Габбьядини (ла Гумина, 60)
СПАЛ: Летица, Викари (Петанья, 60), Бонифаци, Чонек, Сала, Эспето, Дабо (Вальдифьори, 46), Миссироли, Мурджа (Тунев, 78), Черри (Кастро, 69), Флоккари (Саламон, 60)
Предупреждения: Бертолаччи, Чонек.