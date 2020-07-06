Италия

Итальянцы намерены сохранить аргентинца.

Руководство Интера намерено предложить новый контракт нападающему команды Лаутаро Мартинесу, сообщает Tuttosport.

По данным источника, "нерадзурри" не намерены отпускать аргентинского игрока в Барселону, и хотят переубедить его, предложив зарплату в семь миллионов евро.

Кроме того, Интер планирует исключить из нового договора пункт о сумме отступных, которая присутствует в нынешнем контракте на сумму в 111 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона рассматривает альтернативные варианты Лаутаро, и может пригласить в команду Эдинсона Кавани.