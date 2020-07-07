Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать первого тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и Лечче.

Центральный матч очередного тура Серии А станет чуть ли не первым в расписании его розыгрыша. Милан и туринский Ювентус преследуют совершенно разные цели в концовке сезона, но победить в принципиальной дуэли желает каждый.

Маурицио Сарри потерял из-за дисквалификации де Лигта и Дибалу, а также вынужден обходиться без травмированных Хедири и де Шильо, поэтому в составе Ювентуса не обошлось без неожиданностей. Рабио сыграет в линии полузащиты, где своего места, несмотря на трансфер в Барселону со следующего сезона, все еще не лишился Миралем Пьянич. Кроме того, в центре обороны пару Бонуччи составит Ругани, а Данило выступит в роли левого защитника. Нападение возглавит Гонсало Игуаин.

У Милана тоже нашлось место для замен, даже не смотря на уверенный матч против Лацио (3:0): Пакета и Ребич освежат линию атакующих полузащитников "красно-черных".

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Пакета, Ребич — Ибрагимович.

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Калабрия, Габбья, Лаксальт, Чалханоглу, Бонавентура, Крунич, Билья, Леау, Мальдини, Коломбо.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Данило — Бентанкур, Пьянич, Рабио — Бернардески, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Алекс Сандро, Кьеллини, Кокколо, Матюиди, Рэмси, Дуглас Коста, Мураторе, Оливьери, Вриони.

Матч Милан — Ювентус начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.