Италия

Достаточно неординарный эпизод случится в матче чемпионата Италии.

В рамках 31-го тура Серии А между собой встречались Лечче и Лацио.

На 93-й минуте произошел достаточно интересный эпизод: Патрик Габбарон решил укусить Джулио Донати, за что увидел перед собой красную карточку от арбитра.

Напомним, что за свою карьеру такими поступками прославился нынешний нападающий Барселоны Луис Суарес, который успел запомниться укусами Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини.

Свой матч Лацио в итоге проиграл – Лечче Евгения Шахова набрал три пункта.

Отметим, с 2008 по 2015 год Патрик выступал за Барселону, преимущественно за вторую команду.