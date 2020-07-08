Вашему вниманию обзор поединка 31-го тура чемпионата Италии.
Во вторник, 8 июля, Лечче на своем поле принимал Лацио.
Хозяева сенсационно одолели гостей, а "орлы" не сумели сократить отставание от Ювентуса.
Обзор матча:
Лечче — Лацио 2:1
Голы: Бабакар, 30, Лучиони, 47 — Кайседо, 5
Лечче: Габриэль — Донати, Лучиони, Пас, Кальдерони — Манкозу, Петриччионе (Дейола, 72), Барак — Сапонара (Фариас, 59) — Бабакар (Майер, 51), Фалько (Рисполи, 72)
Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду (Луис Фелипе, 46) — Лаццари (Адеканье, 85), Пароло (Катальди, 70), Лукас (Милинкович-Савич, 46), Альберто, Хони (Лукаку, 46) — Кайседо, Иммобиле
Предупреждения: Донати, Габриэль, Петриччионе — Кайседо, Раду, Иммобиле
Удаление: Патрик, 90+3.