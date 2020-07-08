Италия

Закончились два поединка чемпионат Италии.

Наполи в рамках 31-го тура пожаловал в гости к Дженоа и добился непростой победы.

Неаполитанцы открыли счет усилиями Мертенса в конце первого тайма, но Голданига быстро его сравнял. Победу гостям принес точный удар Лосано в середине тайма.

Дженоа — Наполи 1:2

Голы: Голданига, 49 — Мертенс, 45+1, Лосано, 66

Дженоа: Перин — Голданига, Сапата, Мазьелло — Бираски, Кассата (Фальке, 71), Шене, Берами (Лерагер, 64), Баррека — Пинамонти (Фа вилли, 82) , Санабрия (Панде в, 71) .

Наполи: Мерет — Хизай, Манолас, Максимович, Мариу Руи — Фабиан Руис (Аллан, 87), Лоботка, Эльмас (Зьелински, 82) — Политано (Лосано, 64), Мертенс (Милик, 64), Инсинье (Юнес, 82).

Предупреждения: Голданига

Фиорентина же принимала Кальяри и поделила очки. Команды так и не смогли отметиться голом за 90 минут.

Фиорентина — Кальяри 0:0



Фиорентина: Драговски — Миленкович, Чеккерини, Касерес — Венути, Дункан, Бадель (Пульгар, 60), Лирола (Дальберт, 59) — Кьеза (Геззаль, 46), Влахович (Куаме, 75), Рибери (Кутроне, 75).

Кальяри: Краньо — Валукиевич, Клаван, Ликояннис — Нандес, Рог (Ионице, 63), Бирса (Фараго, 79), Маттьелло — Наингголан — Симеоне, Жоао Педро (Рагацу, 63).

Предупреждения: Кьеза, Дункан — Маттьелло, Ликояннис