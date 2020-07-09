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Руслан Малиновский, фото getty images
09 июля 2020, 01:55
Аталанта в 31-м туре чемпионата Италии принимала на своем поле Сампдорию и добилась победы со счетом 2:0.
Бергамаски долго не могли распечатать ворот соперника, пока на 69-й минуте на поле не вышел Малиновский. Руслан за шесть минут успел оформить ассист, а Муриэль позже добил "раненного" оппонента.
Аталанта — Сампдория 2:0
Голы: Толой, 75, Муриэль, 85.
Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Джимсити (де Роон, 52) — Хатебур, Фройлер, Пашалич (Муриэль, 70), Госенс (Кастань, 86) — Гомес — Иличич (Малиновский, 69), Сапата (Шутало, 86).
Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Колли, Мурру — Депаоли (Д'Амико, 90+1), Торсби, Экдаль (Ла Гумина, 83), Линетти, Янкто (Ауджелло, 82) — Габбьядини (Рамирес, 82).
Предупреждения: Джимсити, Кастань — Торсби, Янкто, Берешиньски.