Италия

В других матчах 31-го тура Торино одержал волевую победу над Брешией, а Сассуоло в гостях одолел Болонью.

В 31-м туре Серии А Аталанта переиграла Сампдорию и вышла на третье место в туринрной таблице. Успех бергамаскам вновь принесли удачные замены Джан Пьеро Гасперини.

Вышедший на поле во втором тайме Малиновский отметился результативной передачей на Толоя, а вступивший в игру одновременно с Русланом Муриэль забил второй мяч.

Волевую победу над Пармой одержала Рома, вернувшая себе пятую строчку в турнирной таблице.

Также проявил характер Торино, проигрывавший Брешии после первого тайма, но после перерыва забивший три мяча. "Быки" на 7 очков оторвались от зоны вылета, а Брешии не хватает ровно столько, чтобы дотянуться до спасительного 17-го места.

Продолжает свою беспроигрышную серию после карантина Сассуало, на сей раз обыгравший на выезде Болонью.

Аталанта — Сампдория 2:0

Голы: Толой, 75, Муриэль, 85.

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Джимсити (де Роон, 52) — Хатебур, Фройлер, Пашалич (Муриэль, 70), Госенс (Кастань, 86) — Гомес — Иличич (Малиновский, 69), Сапата (Шутало, 86).

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Колли, Мурру — Депаоли (Д'Амико, 90+1), Торсби, Экдаль (Ла Гумина, 83), Линетти, Янкто (Ауджелло, 82) — Габбьядини (Рамирес, 82).

Предупреждения: Джимсити, Кастань — Торсби, Янкто, Берешиньски.

Болонья — Сассуоло 1:2

Голы: Барроу, 90+1 — Берарди, 41, Хараслин, 56.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани, Денсвилл, Дейкс — Медель (Домингес, 61) — Орсолини (Ольсен, 74), Сванберг (Сансоне, 61), Схутен (Бальдурссон, 74), Барроу — Паласио (Каньяно, 83).

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Кирикеш, Пелузо (Феррари, 73), Рожерио — Маньянелли, Локателли (Маньяни, 81) — Берарди (Бурабия, 80), Дефрель (Траоре, 72), Хараслин (Бога, 65) — Капуто.

Предупреждения: Медель, Денсвил, Дейкс — Хараслин, Бурабия, Мюлдюр, Рожерио.

Рома — Парма 2:1

Голы: Мхитарян, 43, Верету, 57 — Куцка, 9, с пенальти.

Рома: Пау Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Бруно Перес (Коларов, 67), Диавара (Вильяр, 83), Верету, Спинаццола — Пеллегрини (Карлес Перес, 83), Мхитарян (Дзаньоло, 90) — Джеко.

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Пеццелла — Эрнани (Скоццарелла, 87), Кулусевски (Капрари, 81), Барилла (Карамо, 63) — Куцка, Корнелиус (Куртич, 46), Жервиньо (Спрокати, 87).

Предупреждения: Кристанте, Бруно Перес, Ибаньес, Мхитарян, Диавара — Куртич.

Торино — Брешия 3:1

Голы: Матею, 48, автогол, Белотти, 58, Дзадза, 86 — Торрегросса, 21.

Торино: Сиригу — Льянко, Нкулу, Бремер — Де Сильвестри (Джиджи, 89), Мейте, Ринкон, Ансальди (Айна, 75) — Верди (Лукич, 80) — Дзадза, Белотти (Беренгер, 89).

Брешия: Йоронен — Сабелли, Папетти, Матею, Мартелла — Шпалек (Скрабб, 74), Дессена (Ндой, 74), Тонали (Вивиани, 61), Бьярнасон (Змргал, 61) — Торрегросса, Доннарумма.

Предупреждения: Дзадза — Папетти, Тонали, Доннарумма.