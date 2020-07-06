Италия

Бергамаски готовы побороться на вторую позицию по итогам текущего турнира.

В матче 30-го тура первенства Серии А Аталанта на выезде минимально обыграла Кальяри и вплотную приблизилась к Интеру в турнирной таблице. Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини прокомментировал результат встречи, озвучив цели своей команды на текущую кампанию.

"Нам не хватало энергии и проницательности, поскольку мы создали настолько много моментов, что не должны были так нервничать до финального свистка".

"Мы не воспользовались преимуществом, и я почувствовал небольшую ментальную усталость даже больше, чем физическую. Мы были медлительны и неточны, но все же привезли домой победу. Это нужно ценить, потому что игроки Кальяри снова показали качественную игру".

"Возможно, я сделал слишком много замен одновременно и нужно было оставить Луиса Муриэля и Руслана Малиновского на поле намного дольше".

"Наша цель — математически обеспечить место в Лиге чемпионов и установить новый клубный рекорд по очкам. Было бы заманчиво финишировать на втором месте, и мы, конечно же, постараемся это сделать", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Смотрите видео гола и обзор матча Кальяри — Аталанта на Football.ua.