Вашему вниманию видеообзор поединка Серии А.
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09 июля 2020, 08:25
В поединке 31-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде сумел отпраздновать победу, обыграв Дженоа.
Таким образом, неаполитанцы сумел вернуть себе шестую строчку в турнирной таблице, а "грифоны" закончили тур в зоне вылета.
Дженоа — Наполи 1:2
Голы: Голданига, 49 — Мертенс, 45+1, Лосано, 66
Дженоа: Перин — Голданига, Сапата, Мазьелло — Бираски, Кассата (Фальке, 71), Шене, Берами (Лерагер, 64), Баррека — Пинамонти (Фавилли, 82), Санабрия (Пандев, 71).
Наполи: Мерет — Хизай, Манолас, Максимович, Мариу Руи — Фабиан Руис (Аллан, 87), Лоботка, Эльмас (Зьелински, 82) — Политано (Лосано, 64), Мертенс (Милик, 64), Инсинье (Юнес, 82).
Предупреждения: Голданига