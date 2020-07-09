Испанец может последовать в стан "россонери" вслед за Ральфом Рангником.
Ральф Рангник, Getty Images
09 июля 2020, 19:10
Милан возобновил интерес к полузащитнику Лейпцига Дани Ольмо, который перебрался в Германию из загребского Динамо только зимой этого года. Об этом сообщает TMW.
"Россонери" являлись одними из главных фаворитов на подписание 22-летнего испанца, однако сам футболист принял решение продолжить карьеру в стане "быков".
Несмотря на прошлую неудачу, интерес Милана к Ольмо до сих пор не угас. Утверждается, что Ральф Рангник, который станет новым наставником "россонери" по информации различных СМИ, может повлиять на решение испанского хавбека перебраться в Италию.
В сезоне-2019/20 Дани Ольмо провел 12 поединков в рамках немецкой Бундеслиги, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.