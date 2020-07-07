Стороны наконец пришли к соглашению, однако согласованы еще не все моменты.
Ральф Рангник, getty images
07 июля 2020, 10:10
Авторитетное издание The Guardian сообщает, что Милан договорился с Ральфом Рангником о том, что тот станет новым главным тренером команды со следующего сезона.
Таким образом, на новом посту немецкий специалист сменит Стефано Пьоли.
Более того, издание уверяет, что в ближайшее время Рангник проведет новые переговоры с Миланом касательно получения еще одной должности в клубе — спортивного директора. Тренер хочет совмещать две должности.
Отметим, что на данный момент спортивным директором Милана остается Паоло Мальдини.