Италия

Стороны наконец пришли к соглашению, однако согласованы еще не все моменты.

Авторитетное издание The Guardian сообщает, что Милан договорился с Ральфом Рангником о том, что тот станет новым главным тренером команды со следующего сезона.

Таким образом, на новом посту немецкий специалист сменит Стефано Пьоли.

Более того, издание уверяет, что в ближайшее время Рангник проведет новые переговоры с Миланом касательно получения еще одной должности в клубе — спортивного директора. Тренер хочет совмещать две должности.

Отметим, что на данный момент спортивным директором Милана остается Паоло Мальдини.