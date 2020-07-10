Италия

Украинский полузащитник получил небольшое повреждение.

Руслан Малиновский может не сыграть в поединке 32-го тура чемпионата Италии против Ювентуса, сообщает calcioatalanta.

Украинский полузащитник получил повреждение правого колена в матче с Сампдорией. Однако источник утверждает, что травма несерьезная.

Малиновский в этом сезоне провел 36 поединков в футболке "бергамасков", отметившись шестью голами и пятью ассистами.

Матч Ювентус — Аталанта состоится в субботу, 10-го июля, в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.