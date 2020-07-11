Италия

Поляк подтвердил договоренность о подписании нового соглашения.

Полузащитник Наполи Петр Зьелински договорился о новом контракте клубом и должен заключить его в ближайшее время.

Действующий контракт польского хавбека с партенопейцами истекает в 2021 году, но уходить из клуба он не планирует.

"Мы вели переговоры некоторое время. Надеюсь, сообщим о продлении в ближайшие несколько дней. Мне здесь нравится, хочу продолжать выступления в Наполи", – приводит слова Зьелински портал Football Italia.

В текущем сезоне Зьелински провел 41 поединок в футболке "адзурри", отличившись двумя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Наполи планирует продлить контракт с главным тренером Карло Анчелотти.