Италия

Руководство неаполитанцев довольно работой тренера.

Наполи собирается продлить соглашение с Дженнаро Гаттузо, сообщает журналист Николо Шира.

Текущий контракт главного тренера неаполитанцев истекает летом 2021 года. Наполи же хочет сохранить Гаттузо минимум до 2023 год.

Неаполитанцы после 31 сыгранного матча находятся на шестой строчке турнирной таблицы с 51 набранным баллом.

Ранее работу Гаттузо достаточно высоко оценил Марчелло Липпи, отметив, что Дженнаро уступает в Италии лишь Конте.