Италия

Срок действия клаусулы аргентинца (111 миллионов евро) истек 7 июля.

Трансферная сага с возможным переходом нападающего Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону набирает новые обороты. 7-го июля срок действия клаусулы аргентинца, которая составляла 111 миллионов евро, истек, однако теперь молодого футболиста можно приобрести за гораздо меньшую сумму.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Corriere della Sera, теперь "нерадзурри" готовы рассмотреть продажу Мартинеса за 90 миллионов евро. Снижение цены совпало с периодом блеклых 22-летнего форварда в последних пяти матчах, в которых он не забил ни одного гола.

Напомним, что ранее Барселона была готова активировать пункт выкупа Лаутаро Мартинеса, но из-за пандемии коронавируса доходы клуба в текущем сезоне сократились на 200 миллионов евро, что повлияло на трансферные планы каталонцев.

Ранее появлялась информация, что Интер намерен продлить с Лаутаро контракт, который истекает летом 2023 года, увеличив зарплату в два раза (с 2,5 миллиона евро до 5).