Италия

Интер намерен удержать нападающего Лаутаро Мартинеса.

В полночь с 7 на 8 июля истекает срок действия "клаусулы" в контракте Лаутаро Мартинеса, и после этого любой желающий уже не сможет выкупить аргентинца за 111 миллиона евро — сообщает Gazzetta dello Sport.

По мнению авторитетного итальянского издания, Барселона не станет активировать "клаусулу", но при этом приводит слова президента "блауграна" Бартомеу о том, что каталонцы еще вернутся к вопросу о Мартинесе.

Тем временем Интер намерен увеличить годовую зарплату Лаутаро вдвое (с 2,5 миллиона евро до 5), чтобы таким образом как-то мотивировать аргентинца, который в последнее время явно сдал, видимо, мечтая о Барселоне.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел в состапве Интера 37 матчей во всех турнирах и забил 17 мячей.

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