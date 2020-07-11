Италия

Завершился поединок 32-го тура Серии А.

В рамках поединка 32-го тура чемпионата Италии Лацио в родных стенах уступил на последних минутах Сассуоло.

Таким образом, римляне остаются на второй строчке в турнирной таблице, а "нероведри" сохранили за собой восьмую строчку.

Лацио — Сассуоло 1:2

Голы: Альберто, 33 — Распадори, 52, Капуто, 90+1

Лацио: Стракоша — Бастуш, Ачерби, Раду (Вавро 83) — Лаццари, Милинкович-Савич (Лейва, 67), Пароло, Альберто (Адеканье, 83), Лукаку (Хони, 46) — Кайседо (Катальди, 61), Иммобиле

Сассуоло: Консильи — Кириопулос, Феррари, Марлон, Тольян (Мюлдюр, 46) — Локателли, Бубариа, Бога (Рожерио, 79), Джуричич (Хараслин, 68), Траоре (Капуто, 46) — Распадори (Маньяни, 89)

Предупреждения: Пароло, Иммобиле, Бастуш, Лейва — Мюлдюр, Феррари