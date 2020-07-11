Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать второго тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и Аталантой из Бергамо.

Главный матч тура в Италии пройдет в Турине, где Ювентус имеет шанс сделать очередной шаг к чемпионскому титулу, но для этого подопечным Сарри необходимо обыграть Аталанту из Бергамо. К сожалению, сделать это "зебрам" с первых минут противостояния на "Альянц Стэдиум" не поможет украинец Руслан Малиновский, который попал под горячую руку ротации Джан Пьерро Гасперини.

Ювентусу необходимо будет также реабилитироваться за погром в Милане (2:4), поэтому Маурицио Сарри также немного изменил состав своей команды. Алекс Сандро ошибкой в прошлой встрече перечеркнул шансы для своего появления с первых минут, а вот Бонуччи избежал подобной участи, хотя и ошибался не меньше. При этом, "зебры" перестроились в полузащите, где сыграет Матюиди, а на острие атаки предстоит сыграть Дибале.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Данило — Рабио, Бентанкур, Матюиди — Бернардески, Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Алекс Сандро, Ругани, Кьеллини, Уэсли, Пьянич, Рэмси, Дуглас Коста, Мураторе, Игуаин Оливьери.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Запасные: Спортьелло, Росси, Кастань, Кальдара, Шутало, Чиборра, Белланова, Пашалич, Малиновский, Тамезе, Муриэль, Колли.

Матч Ювентус — Аталанта начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.