"Богиня" установила рекорд, который ранее был под силу лишь Ювентусу.
Дуван Сапата, Getty Images
12 июля 2020, 00:43
В рамках 32-го тура чемпионата Италии Ювентус и принимал Аталанту.
На 16-й минуте игры голом отличился Дуван Сапата. Для колумбийца это 15-й мяч в сезоне.
Аталанта стала первой командой после Ювентуса в сезоне-1951/52, когда трем футболистам удалось забить по 15 и более голов за чемпионат.
В активе Муриэля 17 голов, у Иличича и Сапаты – по 15.
Отметим, что Ювентус и Аталанта сыграли в результативную ничью (2:2).