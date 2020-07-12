Италия

"Богиня" установила рекорд, который ранее был под силу лишь Ювентусу.

В рамках 32-го тура чемпионата Италии Ювентус и принимал Аталанту.

На 16-й минуте игры голом отличился Дуван Сапата. Для колумбийца это 15-й мяч в сезоне.

Аталанта стала первой командой после Ювентуса в сезоне-1951/52, когда трем футболистам удалось забить по 15 и более голов за чемпионат.

В активе Муриэля 17 голов, у Иличича и Сапаты – по 15.

Отметим, что Ювентус и Аталанта сыграли в результативную ничью (2:2).