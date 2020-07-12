Италия

Туринцы намерены сохранить аргентинца в команде.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи заявил, что клуб все-таки намерен заключить новую сделку с форвардом Пауло Дибалой.

"Мы уже давно разговариваем с его агентом, он для нас очень важный игрок".

"Мы сделали для него очень большие инвестиции. Местами, клуб шел на разные уступки, но мы все равно верили в Дибалу. Мы даже дали ему футболку с десятым номером", — сказал Паратичи DAZN.

Напомним, действующий контракт истекает в 2022 году. Сообщалось, что по новому соглашению игрок будет получать 12 миллионов евро в год.