Италия

Французский форвард попал в сферу интересов "фиалок".

Нападающий гладбахской Боруссии Маркус Тюрам в летнее трансферное окно может перебраться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Nazione.

По информации источника, Фиорентина по-прежнему заинтересована в услугах 22-летнего француза. "Фиалки" связались с футболистом, чтобы провести переговоры о потенциальном переходе.

В сезоне-2019/20 Маркус Тюрам сыграл 39 поединков во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт форварда с Боруссией М истекает летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Тюрам-младший попал в сферу интересов туринского Ювентуса, за который в свое время выступал его отец Лилиан Тюрам.