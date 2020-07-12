Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 32 тура Серии А между Наполи и Миланом.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли решил оставить на скамейке запасных Алексиса Салемакерса, выпустив вместо него Хакана Чалханоглу, который начинал матч с Ювентусом в запасе. Дженнаро Гаттузо вновь оставил вне игры Диего Демме, выпустив в опорной зоне Станислава Лоботку.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Лоботка, Зьелински — Кальехон, Мертенс, Инсинье

Запасные: Мерет, Луперто, Гулам, Манолас, Хисай, Аллан, Демме, Эльмас, Юнес, Лосано, Милик, Политано

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Пакета, Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович

Запасные: Бегович, Сончин, Мальдини, Калабрия, Брешианини, Салемакерс, Леау, Крунич, Габбья, Бонавентура, Билья, Лаксальт

Матч Наполи — Милан начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.