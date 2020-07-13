Команды Дженнаро Гаттузо и Стефано Пьоли снова не выявили победителя (2:2).
наполи и милан сыграли вничью, getty images
13 июля 2020, 00:42
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Наполи — Милан 2:2
Голы: Ди Лоренцо, 34, Мертенс, 60 — Эрнандес, 20, Кессье, 73 (с пенальти)
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис (Эльмас, 65), Лоботка (Демме, 65), Зьелински — Кальехон (Политано, 84), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Лосано, 74)
Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Пакета (Салемакерс, 46), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Крунич, 88) — Ибрагимович (Леау, 61)
Предупреждения: Ди Лоренцо, Мариу Руи — Эрнандес, Конти, Салемакерс
Удаление: Салемакерс, 87 (повторное предупреждение)