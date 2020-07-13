Италия

Полузащитник Аталанты — о матче против Ювентуса в 32-м туре Серии А.

Руслан Малиновский стал лучшим игроком матча Ювентус — Аталанта, опередив автора дубля Криштиану Роналду. 27-летний футболист дал свой комментарий в эфире программы ПроФутбол.

О том, не интересуется ли им Ювентус:

"Нет, не звонили конечно. Таких разговоров не было. Никто не звонил пока".

У Криштиану Роналду были слезы, когда Украина переиграла Португалию в Киеве. У хавбека спросили, не подходил ли к нему 35-летний нападающий.

"Он уже сыграл игр 800 или сколько, не думаю, что сильно меня запомнил. Возможно, после этого гола он меня лучше запомнит".

О травме до матча:

"Приехал домой – вроде все нормально. Проснулся и ощутил немного неприятное ощущение в колене — боковая связка. Возможно, где-то оступился во время игры. Мне понадобился день, чтобы сделать все физиопроцедуры на базе и через два дня – уже чувствовал себя хорошо".

О том, что забил правой ногой:

"Это, конечно, не случайно. После травмы крестообразных связок еще в Генке, я начал больше работать правой ногой, потому что левой боялся долгое время. После этой травмы подтянул игру правой ногою и более уверенно играю. Забивал на тренировках, были попытки и в матчах, но отличиться смог только сейчас".

О футболе Аталанты:

"Это костяк команды, он не меняется два-три года. Я только начал понимать через полгода требования тренерского штаба. Узнал много нового, другая позиция для меня. Было тяжело. Теперь я все понимаю, понимаю тренера, есть физическая подготовка, база. Если будем в лучшем функциональном состоянии — будем играть в лучший футбол, — сказал Руслан Малиновский.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ювентус — Аталанта.