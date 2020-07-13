Ювентусу придется заплатить 25 миллионов евро за полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, сообщает Tuttomercatoweb.

Туринцы попытаются снизить стоимость на 22-летнего игрока, предложив Ханса Николусси-Кавилью.

Локателли в этом сезоне провел 28 поединков в футболке Сассуоло, отметившись четырьмя результативными передачами.

Напомним, что конкуренцию чемпиону Италии собирается составить Интер.