Туринцы собираются подписать полузащитника "нероверди".
Мануэль Локателли, фото getty images
13 июля 2020, 17:59
Ювентусу придется заплатить 25 миллионов евро за полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, сообщает Tuttomercatoweb.
Туринцы попытаются снизить стоимость на 22-летнего игрока, предложив Ханса Николусси-Кавилью.
Локателли в этом сезоне провел 28 поединков в футболке Сассуоло, отметившись четырьмя результативными передачами.
Напомним, что конкуренцию чемпиону Италии собирается составить Интер.