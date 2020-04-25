Италия

Спрос на испанского полузащитника позволяет неаполитанцам диктовать условия.

Наполи не согласится продать полузащитника Фабиана Руиса менее, чем за 100 миллионов евро — сообщила La Repubblica.

Ранее сообщалось, что "партенопеи" снизили цену на испанца сначала до 80 миллионов, а потом даже до 60-ти, однако после того, как помимо Реала, давно мечтающего о Руисе, полузащитником национальной сборной (6 матчей, 1 гол) заинтересовались еще и Барселона, Манчестер Сити, Ливерпуль и Бавария, хозяин Наполи Аурелио Де Лаурентис посчитал глупостью не воспользоваться моментом.

24-летний воспитанник Бетиса выступал за первую команду "зелено-белых" (60 матчей во всех турнирах, 3 гола), Эльче (аренда, 18, 1) и Наполи (72, 10).

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