Испания

"Сливочные", похоже, рассматривают вариант с продажей своего форварда.

Мадридский Реал продолжает рассматривать различные варианты подписания полузащитника Наполи Фабиана Руиса.

Как информирует Goal.com, ссылаясь на свои источники в мадридском гранде, руководство "сливочных" попытается включить своего форварда Луку Йовича в сделку по трансферу испанского хавбека.

Реал не готов выплачивать за Руиса требуемую сумму со стороны Наполи, поэтому ищет различные способы снизить финансовые затраты.

Интересно, что в Мадриде оценивают Йовича в 50 миллионов евро, несмотря на весьма неудачную кампанию в исполнении серба.

Ранее сообщалось, что в Йовиче также заинтересован Арсенал. Авторитетное издание AS, наоборот, заявляло, что Реал не рассматривает уход своего форварда. Вполне вероятно, на решение руководства изменилось после скандала с нарушением карантина, в который попал серб.

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