Италия

Уругвайский защитник открыл счет своим голам в Италии.

Защитник Интера Диего Годин в матче против Торино (3:1) отличился своим первым голом в футболке "нерадзурри".

Для этого 34-летнему Диего понадобилось 28 матчей за Интер в чемпионате и Кубке Италии, а также Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Годин перешел в Интер летом 2019 года из Атлетико на правах свободного агента. Контракт 34-летнего уругвайца рассчитан до 2022 года.

Не исключено, что Диего покинет Интер в ближайшее трансферное окно – интерес к игроку приписывают Тоттенхэму, Лиону и Интеру из Майами.