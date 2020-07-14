Италия

До Андреа никто из игроков "быков" не мог сделать этого 43 года.

Нападающий Андреа Белотти в матче против Интера отличился своим 15-м голом в Серии А. В прошлой кампании форвард также забил 15 мячей.

Подобную стабильность Торино не видел уже 43 года, сообщает Opta. Франческо Грачиани и Паоло Пуличи забивали от 15 голов в сезонах-1975/76 и 1976/77.

Несмотря на гол Белотти, Торино уступил Интеру 1:3. У "нерадзурри" первым голом за клуб отличился Диего Годин.

Торино после 32 туров идет на 16-м месте в Серии А, опережая зону вылета на пять очков. Следующий матч "быки" проведут против Дженоа 16 июля.