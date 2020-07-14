Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать третьего тура итальянской Серии А между Аталантой из Бергамо и Брешией.

Домашний поединок против предпоследней команды итальянской Серии А для футболистов Джан Пьеро Гасперини не лишен турнирного значения. Но даже не смотря на это, в составе Аталанты из Бергамо наблюдаются серьезные изменения в стартовом составе, по сравнению с недавней игрой в Турине (2:2). Свое место удалось сохранить лишь Джимсити, де Роону, и Сапате. Впрочем, такая серьезная ротация оказалась удачной для украинского полузащитника Руслана Малиновского, который начнет предстоящий поединок с первых минут.

Аталанта: Спортьелло — Шутало, Кальдара, Джимсити — Кастань, де Роон, Тамезе, Госенс — Малиновский, Пашалич — Сапата.

Запасные: Голлини, Росси, Толой, Хатебур, Паломино, Чиборра, Белланова, Фройлер, Да Рива, Гомес, Муриэль, Иличич, Колли, Пикколи.

Брешия: Андреначчи — Семприни, Мангравити, Чансельор, Матею — Вивьяни — Дессена, Бьярнасон — Шпалек — Доннарумма, Торрегросса.

Запасные: Аббрандини, Сабелли, Мартелла, Папетти, Гастальделло, Тонали, Айе, Змргал, Ндой, Гецци, Скрабб.

Матч Аталанта — Брешия начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.