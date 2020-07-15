Италия

Украинский полузащитник сделал три голевых действия, два из которых стали основой для хет-трика Марио Пашалича (6:2).

В тридцать третьем туре итальянской Серии А бергамаская Аталанта предпочитала обращать вниманием на очередные осечки своих прямым конкурентов в большей степени, чем на собственный домашний поединок против Брешии, которая погрязла в зоне вылета, но все равно продолжала подавать признаки жизни. Команда Джан Пьеро Гасперини еще жила эмоциями от боевой ничьи с туринским Ювентусом (2:2) в рамках субботней части программы прошлого тура, но это не освобождало ее от ответственности добыть очередной успех в национальном состязании.

Поджимать "Богему" из зоны Лиги Европы командам вроде римской Ромы и неаполитанского Наполи в данный момент сезона не представляется возможным, поэтому Аталанта вполне может рассматривать только вариант перетасовки сил среди группы борцов Лиги чемпионов. Уже упомянутая ничья с Ювентусом произошла в крайне невыгодный момент для клуба из Бергамо, ведь римские "орлы" в третий раз подряд проиграли, а набранных миланским Интером баллов не хватило бы для того, чтобы покрыть отставание от оппонентов. Но, в итоге, "зебры" оказались в выигрыше, даже не смотря на очередной негативный результат. В то же время, о сопернике Аталанты по отчетной встрече достаточно информации могла предоставить одна лишь ситуация с располневшим Балотелли.

С легкой руки Гасперини отправил отдыхать почти весь стартовый состав на игру против действующего чемпиона, предоставив место на поле с первых минут многим игрокам с дефицитом игрового времени. Коснулась подобная ротация и украинца Руслана Малиновского, которому и было суждено, в отсутствии Алехандро Гомеса, заправлять атакой своей команды. Благо, соперник позволял это делать без особых препятствий со своей стороны, особенно — в первом тайме.

Аталанта сумела отправить четыре мяча в ворота Андреначчи еще до ухода на перерыв. И в половине из голевых моментов принял непосредственное участие Малиновский. Руслан уже в первой атаке нашел передачей с правого фланга у чужой штрафной Пашалича, а в середине стартовой половины из этой же зоны заложил смещение с завершающим пушечным ударом в правый нижний угол. Добавить к этим стараниям украинца можно и предварительный пас на Госенса при четвертом точном ударе Аталанты, который нанес Сапата.

Был и еще один момент, где решающего влияния Малиновский не имел, но он от этого точно не потерял в яркости — внешней стороной стопы с левого фланга чужой штрафной вогнал мяч в дальний угол капитан "Богемы" в этот вечер, Мартин де Роон. Среди этого одностороннего вихря событий совсем затерялся мяч авторства Торрегроссы, который, между прочим, сравнял счет сразу после дебютного гола Аталанты в этот вечер, подловив со второй попытки соперников на грубой ошибке в обороне. Однако время Брешии в атаке не было столь существенным для серьезного обсуждения. Аталанта методично раскатывала свои атаки, чем не позволяла соперникам показать свои истинные намерения.

Во втором тайме коллектив Гасперини имел полное право играть в свое удовольствие, да и сам главный тренер, откровенно, поймал кураж, решив уже под занавес поединка заменить отстоявшего с начала матча в "рамке" Спортьелло на Росси, которому и суждено было пропустить второй мяч Аталанты в этом поединке. Вот только кого уже к тому моменту в серьез могла волновать цифра напротив команды гостей. "Богема" приложила усилия еще два раза, обеспечила ща две минуты хет-трик для Марио Пашалича, после чего попросту довела поединок до логического завершения.

Руслан Малиновский стал одним из подносчиков двух последних снарядов для хорватского партнера по команде, что позволяет украинцу всерьез рассчитывать на получение звания игрока матча в итоге с наивысшей оценкой. Во втором случае Пашаличу ассистировал юный Эбрима Колли, завершив своим пасом старания Тамезе при отборе мяча на чужой половине. Разница в кондициях между командами позволяла в этот вечер говорить о погроме со стороны хозяев, даже не смотря на итоговое число пропущенных мячей.

Уже на выходных в рамках отчетной недели Аталанте предстоит нанести визит к Вероне, а Брешия в домашних стенах будет принимать СПАЛ.

— Брешия 6:2Пашалич, 2, 56, 58, де Роон, 25, Малиновский, 28, Сапата, 30 — Торрегросса, 8, Шпалек, 83Спортьелло (Росси, 81) — Шутало, Кальдара, Джимсити (Чиборра, 73) — Кастань (Белланова, 73), де Роон, Тамезе, Госенс — Малиновский (Пикколи, 74), Пашалич — Сапата (Колли, 46).Андреначчи — Семприни, Мангравити, Чансельор, Матею — Вивиани (Тонали, 57) — Дессена, Бьярнасон — Шпалек — Доннарумма (Айе, 67), Торрегросса (Ндой, 61).