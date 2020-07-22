Италия

Сергей Шевченко — о футболистах итальянского чемпионата, которые не получили должного признания.

Недавно на Football.ua выходил текст о самых недооценённых футболистах АПЛ, где шла речь об игроках, заслуживших больше внимания со стороны болельщиков и прессы. Теперь вашему вниманию – наша аналогичная подборка об игроках Серии А. Здесь представлен каждый клуб, ныне выступающий в итальянском высшем дивизионе. Рассматриваемый временной отрезок – ближайшие десять лет.

Аталанта: Херман Денис

Позиция: форвард

Годы в клубе: 2011-2016

Матчи в чемпионате/голы: 153/56

Нынешняя Аталанта так хороша, что напрочь затмила предыдущие выступления клуба. Были, однако, и там свои герои. Например, аргентинский бомбардир Херман Денис, на чьих голах держалось нападение команды из Бергамо. Денис – классический центрфорвард, заслуживший прозвище "Танк". Он не был звездой первой величины и редко вызывался в сборную Аргентины (всего пять матчей и ни одного гола), зато исправно забивал за Аталанту. Удивительно, но его соотечественник Гомес до сих пор не обошёл Хермана по голам за клуб – у Алехандро на три штуки меньше.

Биография Дениса отчасти напоминает путь Дувана Сапаты: Херман до Аталанты также успел поиграть за Наполи и Удинезе. Символично, что аргентинский голеадор ушёл в 2016-м, чуть не дотянув до прихода Гасперини и старта новой эры в истории клуба. Поиграв в Южной Америке, Денис на старости лет вернулся в Италию и помог Реджине выиграть Серию С, забив 12 мячей в 23 матчах – неплохо для 38-летнего игрока.

Болонья: Адам Мазина

Позиция: левый защитник

Годы в клубе: 2013-2018

Матчи в чемпионате/голы: 127/4

Игрок, связанный с Болоньей куда теснее, чем может показаться на первый взгляд. Мазина родился в Марокко, но вырос в Италии и с ранних лет воспитывался в клубной школе "россоблу", так что графа "годы в клубе" относится только к первой команде. Он мог бы играть за сборную родной страны, но выбрал ставшую родной итальянскую, однако пока не смог продвинуться дальше "молодёжки". Впрочем, ему лишь 26 лет, время пока есть.

Мазина – современный крайний защитник. Выносливый, техничный, умеющий подключаться к атакам – сказывается, что начинал форвардом. Четыре года он закрывал левый фланг Болоньи, успев вместе с командой вернуться в Серию А. Адам тогда был так хорош, что даже заслужил приз лучшему игроку Серии В. Его продажа в Уотфорд за 5 млн евро выглядела не лучшей идеей. Возможно, Мазина прогрессировал не так стремительно, как поначалу, но с годами имел все шансы стать одним из системообразующих игроков Болоньи.

Брешия: Андреа Караччоло

Позиция: форвард

Годы в клубе: 2001-2002, 2008-2011, 2012-2018

Матчи в чемпионате/голы: 400/173

Есть очень характерный тип нападающих, которые редко заглядывают в высшие дивизионы, зато царят в "трясине", набивая себе потрясающую статистику. Караччоло, справедливости ради, успел неплохо засветиться и в Серии А. На заре карьеры он даже поиграл в той самой Брешии бок о бок с Роберто Баджо, Матузалемом и прочими. "Ласточки" – несомненно, главный клуб его жизни. Андреа несколько раз возвращался туда. Третий его заход во многом остался вне нашего внимания, поскольку Брешия надолго застряла в Серии В.

Караччоло был удивительно стабилен. Шесть лет, начиная с сезона-2012/13, он забивал не менее десятка мячей, хотя сам далеко не молодел – в 2018 году ему стукнуло 37. Впрочем, для манеры игры Андреа возраст не так уж критичен, а рост 194 см позволял ему доминировать на втором этаже. Брешия, заметим, в те годы отнюдь не блистала, и, если бы не голы Караччоло, наверняка свалилась бы ещё ниже. Опять же, как и в случае с Денисом, Андреа ушёл из команды накануне прорыва – в Серию А поднимались уже без героя прошлых лет.

Верона: Ромуло

Позиция: центральный полузащитник, правый защитник

Годы в клубе: 2013-2014, 2015-2018

Матчи в чемпионате/голы: 117/13

Через Верону с её регулярными повышениями-понижениями прошла уйма игроков, включая достаточно звёздных персонажей. Вряд ли к ним можно отнести натурализованного бразильца Ромуло, хотя футболист это неординарный. Чего стоит хотя бы универсальность: Ромуло умел сыграть как в центре полузащиты, так и на правом фланге обороны, а иной раз появлялся на краю нападения.

Лучшим в его исполнении был сезон-2013/14, когда Верона ещё не вылетала. Ромуло был так хорош, что заслужил приглашение в Ювентус, но там не сумел пробиться в состав. Бразилец вернулся, долго маялся с травмой и затем блистал лишь изредка – например, против Милана осенью 2017-го (3:0), когда разрывал оборону соперника, отдав две результативные передачи. После ухода из Вероны Ромуло не преуспел: Дженоа и аренда в Брешия, которую он покинул, не дожидаясь окончания сезона.

Дженоа: Армандо Иццо

Позиция: центральный защитник

Годы в клубе: 2014-2018

Матчи в чемпионате/голы: 98/2

Игрок, который на виду сейчас. Иццо – лидер обороны Торино и при Роберто Манчини даже вызывается в сборную Италии. Поговаривают, что его кандидатуру рассматривает и Антонио Конте, поскольку в Интере не хватает защитников, умеющих действовать по схеме в три центрбека. Для Армандо такая расстановка давно стала привычной, он так играл и в Дженоа, и в Торино.

Карьера Иццо в генуэзском клубе оказалась скомканной из-за дисквалификации. Полгода вне футбола за договорные матчи ещё в составе Авеллино, причём суд изначально требовал 18 месяцев. Некрасивая история, отчасти из-за которой выступления Армандо за Дженоа не были по достоинству оценены, тем более что команда не блистала. Не блещет и нынешний Торино, но в прошлом сезоне, когда "гранатовые" боролись за Лигу Европы, Иццо показал, на что способен.

Интер: Данило Д’Амброзио

Позиция: правый защитник, центральный защитник

Годы в клубе: 2014 – …

Матчи в чемпионате/голы: 166/11

Сколько раз Интер перестраивался за минувшее десятилетие? Клуб в поисках былого величия пропускал через себя десятки футболистов, и далеко не каждому из них удавалось задержаться хотя бы на несколько сезонов. Д’Амброзио, далеко не самый звёздный игрок, носит чёрно-синюю футболку уже шесть с половиной лет (он перешёл из Торино в январе 2014-го), причём не отсиживается на лавке, а регулярно выходит на поле.

Секрет Данило – в его универсальности и надёжности. Для флангового защитника он слишком медленный и кряжистый, что компенсируется умением побороться за мяч и неожиданно эффективными подключениями. Кроме голов в чемпионате вспоминается мяч Днепру в Лиге Европы, но самый впечатляющий момент с участием Д’Амброзио – это, пожалуй, вынос с ленточки в игре с Эмполи, когда Интер в заключительном туре минувшего сезона добывал лигочемпионскую путёвку.

Кальяри: Даниэле Конти

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 1999-2015

Матчи в чемпионате/голы: 434/47

Этот игрок в первую очередь воспринимается как сын Бруно Конти, легенды Ромы. Там же, за Рому, начинал и Даниэле, но в основном составе не закрепился и ушёл в Кальяри, где пошёл по стопам отца, став образцом преданности клубу. Конти-младший – с большим отрывом рекордсмен Кальяри по сыгранным матчам. Прощались с ним очень трогательно.

Его карьера простирается куда дальше обозначенного нами десятилетия, но и в период 2010-2015 Конти оставался важным для Кальяри игроком. Именно в этот период к нему перешла капитанская повязка. Даниэле определял игру команды в центре поля, действуя перед линией обороны. Увы, он попрощался с футболом на минорной ноте – островитяне вылетели в Серию В. После возвращения в элиту за Кальяри выступало немало звёздных футболистов, на чьём фоне игра Конти выглядит не так эффектно, но забывать его достижения явно не стоит.

Лацио: Лукас Лейва

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2017 – …

Матчи в чемпионате/голы: 88/2

Малозаметные опорники – типичные недооценённые игроки. Голы нападающих, виртуозные пасы плеймейкеров, даже вратарские сэйвы привлекают куда больше внимания, чем отборы в центре поля, хотя для командной игры таковые имеют не меньшее значение. В Лацио последних лет исправно трудится бразилец Лейва. Опытный, тактически подкованный, это он позволяет Луису Альберто свободно творить.

Переход Лейвы отнюдь не считался топ-трансфером. Лукас неоднозначно выступал за Ливерпуль, возраст начинал поджимать, а заменить предстояло своего тёзку Билью, капитана и ведущего игрока "бьянкочелести". Лейва неожиданно справился и провёл два отличных сезона. Теперь годы всё-таки начинают сказываться, плюс здоровье подводит, но Лукас – определённо недооценённый персонаж в современном Лацио.

Лечче: Якопо Петриччоне

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2018 – …

Матчи в чемпионате/голы: 58/2

Поди-ка отыщи нужного игрока в Лечче, если эта команда ещё в позапрошлом сезоне выступала в Серии С. Тот случай, когда уместнее выбирать из текущего состава. Подопечные Фабио Ливерани любят и умеют атаковать, благодаря чему в центре внимания оказываются такие ребята как Фалько, Сапонара, Бабакар или Лападула. Есть, однако, футболист, чья игра не менее важна для команды.

Петриччоне схож с Лукой Модричем не только внешне. Он тоже играет в центре поля – возможно, не столь утончённо, но четыре ассиста в этом сезоне отдал. Кроме того, Якопо вынес мяч с ленточки в концовке сенсационного поединка с Лацио. Также характерно, что без Петриччоне южане влетели с одинаковым счётом 0:3 другим новичкам – Вероне и Брешии. Остаётся добавить, что Якопо усилил Лечче летом 2018-го, накануне старта в Серии В, и до сих пор сохраняет место в основе, не дав туда попасть в том числе Евгению Шахову.

Милан: Иньяцио Абате

Позиция: правый защитник

Годы в клубе: 2009-2019

Матчи в чемпионате/голы: 243/3

Эдакий аналог Д’Амброзио в Интере, но помасштабнее. Годы шли, Милан выигрывал "скудетто", падал в середину таблицы, затем громко пытался вернуться. Менялись тренеры, а состав каждый год был неузнаваем, но Иньяцио Абате продолжал выходить на правом фланге и между делом даже пробился в сборную Италии.

Игроком он был не самым броским. Скорее, трудягой, без устали пахавшим бровку, а когда понадобилось, достойно сыгравшим в центре обороны. В Абате не видели спасителя Милана, зато благодаря стабильности он задержался в команде на столько лет, и это само по себе красиво, ведь Иньяцио – воспитанник "россонери", пробившийся в большой футбол через другие клубы. Когда Абате прощался с командой, ему аплодировал весь Сан-Сиро – достойная награда за годы карьеры.