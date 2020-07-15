Италия

Датский защитник стал полноправным игроком "россонери".

Центрбек Симон Кьер останется в Милане – клуб активировал опцию его выкупа у Севильи, сообщил официальный сайт "россонери".

Милан заплатил за Симона 3,5 млн евро испанскому клубу. Контракт с датчанином рассчитан до лета 2022 года.

Кьер перешел в Милан в январе 2020 года. С тех пор он провел 18 матчей за клуб в чемпионате и Кубке Италии.

"Россонери" после 32 туров занимают седьмое место в Серии А, отставая от идущей пятой Ромы на четыре пункта. Следующий матч команда проведет сегодня, 15 июля, против Пармы.