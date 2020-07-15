Италия

Борха доказал свою значимость после возобновления сезона.

Испанский полузащитник Борха Валеро может задержаться в Интере на еще один сезон после того, как сумел убедить главного тренера команды Антонио Конте в своей полезности, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Нынешний контракт Борхи истекает в конце сезона. Казалось, что его карьера в Интере окончена, однако после возобновления сезона испанец сыграл во всех матчах, три из которых начинал с первых минут.

Всего на счету 35-летнего Валеро 22 матча за Интер в текущей кампании во всех турнирах и три забитых мяча.

Интеру приписывают интерес как минимум к двум центральным полузащитникам в ближайшее трансферное окно – Артуро Видалю из Барселоны и Нголо Канте из Челси.