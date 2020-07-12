Италия

Интер определился с главными трансферными целями на лето.

Главный тренер Интера Антонио Конте определился со списком футболистов, которыми он хочет усилить состав своей команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в шорт-лист "нерадзурри" попали три футболиста, в числе которых защитник Челси Эмерсон Палмьери, полузащитник Челси Нголо Канте и хавбек Барселоны Артуро Видаль.

По информации источника, Конте считает, что недостаточное количество опытных футболистов в Интере может быть главной проблемой последних неудовлетворительных результатов команды (поражение от Болоньи и ничья с Вероной).

Ранее сообщалось, что Челси готов расстаться с Нголо Канте, чтобы инвестировать заработанные средства в трансфер Кая Хаверца. Однако издание ESPN выступило совершенно с противоположной информацией, что Канте счастлив в Челси, а клуб не намерен его продавать.