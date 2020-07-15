Италия

Испанский хавбек высказался о ситуации в турнирной таблице чемпионата Испании.

Мадридский Реал близок к завоеванию очередного чемпионства, однако клуб часто обвиняют в том, что VAR принимает решения в его пользу и часто назначает пенальти. Полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес считает, что возможный триумф "сливочных" является заслугой команды, а не видеоассистента.

"Если Реал выигрывает Ла Лигу, то это потому, что они это заслужили, а не из-за VAR. В чемпионате всегда побеждает тот, кто на дистанции был лучше остальных, и я думаю, что Реал провел очень стабильный сезон. Более того, они продолжали выступать на очень хорошем уровне даже после паузы".

"Полностью соглашусь с тем, что сказал Симеоне. Если VAR принимает множество решений в пользу Реала, то это потому, что они постоянно атакуют. Иногда игроки Реала просят слишком много спорных ситуаций рассудить в их пользу, но некоторые решения им только вредят", — приводит слова Сауля Europa Press.

Напомним, ранее главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассказал о системе VAR и также выступил в защиту мадридского Реала.