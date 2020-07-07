Испания

Аргентинец поделился своим мнением о системе видеоповторов.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассказал о системе VAR и выступил в защиту мадридского Реала, который обвиняют в том, что клуб часто получает возможность пробить пенальти.

"VAR все показывает. Раньше у нас не было возможности видеть те вещи, которые мы видим сейчас. Арбитры также могут ошибаться.

Теперь все более справедливо. Если команде дают больше пенальти, это означает, что она находится больше времени в штрафной соперника. Если они больше атакуют, как Реал Мадрид, это означает, что они там дольше находятся.

В игре на скорости сложно заметить, что происходит, но теперь еще один арбитр может все спокойно посмотреть на экране телевизора. VAR может помочь или навредить, но он действует в отношении всех", – приводит слова Симеоне портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что президент Барселоны Хосеп Бартомеу и полузащитник Атлетика Икер Муниаин могут быть оштрафованы за критику VAR в матче Реала.