Италия

Украинский защитник может переехать в Серию А.

Руководство Милана прорабатывает варианты замены крайнему защитнику Тео Эрнандесу, если тот покинет команду в грядущее межсезонье, сообщает Calciomercato.

По данным источника, на левый край обороны "россонери" рассматривают кандидатуру игрока киевского Динамо Виталия Миколенко.

Тем не менее, отмечается, что футболист находится в приоритете на эту позицию, но камнем преткновения может стать высокая стоимость фулбэка и отсутствие паспорта гражданина Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Милан выкупил у Севильи полноценный контракт центрального защитника Симона Кьера.