Украинский защитник может переехать в Серию А.
Виталий Миколенко, фото Динамо
15 июля 2020, 18:17
Руководство Милана прорабатывает варианты замены крайнему защитнику Тео Эрнандесу, если тот покинет команду в грядущее межсезонье, сообщает Calciomercato.
По данным источника, на левый край обороны "россонери" рассматривают кандидатуру игрока киевского Динамо Виталия Миколенко.
Тем не менее, отмечается, что футболист находится в приоритете на эту позицию, но камнем преткновения может стать высокая стоимость фулбэка и отсутствие паспорта гражданина Евросоюза.
Ранее сообщалось, что Милан выкупил у Севильи полноценный контракт центрального защитника Симона Кьера.