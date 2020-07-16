Италия

Действующий чемпион впервые с майских матчей прошлого сезона Серии А не может победить в трех играх кряду (3:3).

Идет середина июля 2020-го года, а итальянской Серии А абсолютно ничего не ясно относительно итогового вида турнирной таблицы. Действующий чемпион страны, туринский Ювентус, в матче предыдущих туров пошатнул уверенность в мыслях своих фанатов о возможной скорой защите титула. А на фоне двух кряду потерь очков "зебрам" предстояло еще и отправиться на гостевой поединок против Сассуоло в рамках тридцать третьего тура национального первенства. Поджимать туринцев в турнирной таблице начали и нижестоящие команды, поэтому необходимость добыть максимум очков в регионе Эмилия-Романья командой из Турина не обсуждалась.

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Но такими уж сильными были позиции коллектива Маурицио Сарри, по сравнению с их соперником по отчетной встрече? Сассуоло не просто так входил в число лучших команд страны на срезе последних пяти туров Серии А, разделяя данный почетный статус с умопомрачительной Аталантой из Бергамо. Перед "черно-зелеными" все еще виднеется шанс прорваться в зону Лиги Европы, на что команда из близлежащей к экватору зоны вполне ясно намекает отсутствием поражений после неудачного очного противостояния все с той же "Богемой" (1:4).

Однако личные обиды туринского клуба оказали большее влияние на подопечных Сарри, чем возможные амбиции на коллектив Роберто Де Дзерби. Юве начал с быстрого гола Данило, который наконец-то вернулся на родной для себя правый фланг обороны. С этой же стороны атаки и пришелся его решительный удар под перекладину после розыгрыша низом углового на правом фланге от Пьянича. Босниец словно решил исполнить преждевременный финальный аккорд перед отъездом в Барселону, и уже через несколько минут забросом от центра поля отправил Игуаина удваивать преимущество Ювентуса.

Но как же мог коллектив Сарри сыграть игру без ошибки в обороне. Туринцы отдали мяч сопернику, за что получили шквал атак на ворот Щесны, а поляку пришлось действительно потрудиться при отражении множественных попыток пробить от тройки Берарди – Капуто – Бога. Но даже поймавший кураж Войцех не был в силах отразить удар с близкой дистанции от Джуричича из центра штрафной в середине первого тайма. Капуто обеспечил партнеру слишком комфортную скидку. Задел для второй половины Сассуоло таким образом сделал достаточно весомый.

В паре центральных защитников де Лигт – Кьеллини не было надежности в этот вечер, что прекрасно заметил по ходу первого тайма и Сарри. И если бы не повреждение плеча у нидерландца, то главному тренеру туринцев не пришлось бы долго думать, вместо кого выпустить Ругани после перерыва. Выбор, в итоге, пал на более опытного игрока. И он оказался безуспешным. Сассуоло ворвался во вторую половину роскошным ударом со штрафного в правый верхний угол от Берарди, а уже в следующей атаке Доменико передачей с правого фланга на дальнюю штангу ассистировал для Капуто.

Получив волевой камбэк от соперников, Ювентусу не оставалось иного выхода, кроме как идти вперед всеми силами и уже самим впервые отыгрываться по ходу этой встречи. Благо, вовремя подоспел удачный рывок Алекса Сандро на ближнюю штангу при подаче с углового на правом фланге в исполнении Бентакура, от чего играть в завершении поединка гостям было уже не так страшно.

А понервничать пришлось! Щесны может смело забирать себе звание лучшего игрока команды в этот вечер, благодаря дополнительной порции спасений после выстрелов от Бурабии и Траоре в концовке поединка. А вот о визави поляка такого не скажешь — Консильи не выглядел надежно, а в одном из моментов привез свободный удар в свои ворота прямо от правого угла вратарской, но Ювентусу и такого момента не хватило для взятия ворот. Расслабляться преследователям действующего чемпиона, с такой игрой самих "зебр", еще очень преждевременно.

В следующем туре Сассуоло сыграет в гостях у Кальяри, а туринский Ювентус ожидает домашнее противостояние с прямым конкурентом в лице римского Лацио.

Сассуоло — Ювентус 3:3

Голы: Джуричич, 29, Берарди, 51, Капуто, 54 — Данило, 5, Игуаин, 12, Алекс Сандро, 64



Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Кирикеш (Марлон, 75), Пелузо, Кириакопулос — Маньянелли (Бурабия, 67), Джуричич (Траоре, 66), Локателли — Берарди (Феррари, 86), Капуто, Бога (Рэмси, 86).



Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Кьеллини (Ругани, 46), Алекс Сандро — Бентанкур, Пьянич (Рабио, 57), Матюиди (Рэмси, 84) — Бернардески (Дуглас Коста, 62), Игуаин (Дибала, 57), Роналду.



Предупреждения: Маньянелли, Кириакопулос, Берарди, Бурабия — Бернардески, Роналду, Бонуччи (не на поле), Рэмси.